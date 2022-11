Com as chuvas de novembro o alerta é para o combate a dengue

Novembro abre o período de chuvas na maior parte do país e também o período de alerta no combate à dengue. Não é por acaso que o dia 19 de novembro foi escolhido como o dia de combate ao transmissor da doença, o mosquito Aedes Aegypti

É nos meses mais chuvosos, geralmente de novembro a maio, que aumenta o número de casos de dengue. Neste ano, o aumento já pode ser percebido. Segundo o Ministério da Saúde, até a primeira semana de novembro foram confirmados 1, 374 milhão casos de dengue em todo o país. Quase 200% [182%] a mais que no mesmo período do ano passado.

O número de mortes também aumentou. O ano ainda não acabou e 951 pessoas já tiveram o óbito confirmado por dengue. A tendência é bater o recorde de 2015, quando foram registrados 986 óbitos.

E como ainda não existe vacina, a melhor forma de prevenir é evitar a multiplicação do mosquito que transmite não só a dengue, mas também a zika e a Chikungunya: o Aedes Aegypt.

A receita é eliminar os criadouros de mosquito. Reservatórios que podem acumular água parada. Pratinhos de planta, pneus velhos e até tampinhas de garrafa.

Cassio Peterka, diretor do departamento de imunização e doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, explicou porque é importante o compromisso de cada pessoa para conter a reprodução do mosquito e a transmissão da doença.

Já o médico infectologista Julival Ribeiro lembra que o poder público também precisa estar atento para problemas coletivos, como a falta de saneamento básico.

Em casos de suspeita da doença a recomendação é procurar assistência médica.

Febre alta que começa de maneira abrupta, dores no corpo, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele, são sinais de infecção. Idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, têm maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença.