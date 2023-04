Com 1ª e última liderança do BBB 23, Bruna Griphao alcança feito inédito

A sister também bateu outro recorde com suas lideranças: Bruna foi a participante que mais venceu Provas do Líder na temporada. Além da primeira e da última, a atriz conquistou a liderança outras duas vezes.

Bruna levou a melhor na primeira Prova do Líder com sua dupla, Larissa. Essa semana, a atriz se deu bem e levou a última liderança da edição, após a eliminação de Domitila.

A atriz fez algo inédito: ao ganhar a primeira e a última liderança do BBB 23, Bruna foi a única participante a conquistar o feito em todas as edições do programa.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bruna Griphao alcançou feito inédito no BBB 23 (Globo) e entrou para a história do programa.

