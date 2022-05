Colombiano apanha de esposa ao ser preso com 6,5kg de drogas durante lua de mel

O homem contou ter pego as malas em Medellín e que receberia 5 mil dólares por mala com cocaína que entregasse Suíça.

Um colombiano, de 46 anos, apanhou da esposa ao ser preso no Aeroporto do Recife com 6,5 quilos de cocaína escondidos em fundos falsos das malas durante a viagem de lua de mel do casal. Eles estavam com o filho de 2 anos e teriam saído de Medelín, na Colômbia, e tinham como destino a cidade de Zurique, na Suíça.

