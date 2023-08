Cobra é encontrada dentro de bebedouro de escola municipal

O bebedouro foi aberto e dentro foi encontrada uma cobra, no entanto, não há confirmação se os sintomas tem relação com o animal.

Segundo o G1, um funcionário começou a receber reclamações de alunos, que sentiram mau cheiro no aparelho, além disso, os estudantes também apresentarem náuseas e vômitos; entre eles, um garoto de 12 anos, ficou com a língua dormente.

Alunos da escola Escola Municipal Rui Barbosa, no povoado de Mangas, em Muquém de São Francisco, no oeste da Bahia, ficaram desesperados ao serem informados que havia uma cobra dentro do bebedouro da instituição de ensino. O caso aconteceu na terça-feira (29).

