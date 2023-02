CNH e passaporte podem ser apreendidos para cumprir ordem judicial

Apenas Edson Fachin reconheceu em parte a ação do PT. Para o ministro, o devedor não pode sofrer medidas restritivas em virtudes da não quitação de dívidas, com exceção da pensão alimentícia.

Na quarta-feira (08), na primeira sessão sobre o tema, o advogado-geral da União, Jorge Messias, argumentou que as medidas são válidas e, se aplicadas de forma proporcional, não comprometem o direito de liberdade ou de locomoção. Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, avaliou que as medidas são desproporcionais e afetam direitos fundamentais como o de ir e vir.

Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo Partido do Trabalhadores que questionava a determinação de medidas coercitivas, como apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, para o cumprimento de ordem judicial.

