Clima está cada vez mais tenso entre aliados do Quarto Deserto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eles são minoria no paredão e estão se dando bem nas estratégias do BBB 23 (Globo), mas o grupo do Quarto Deserto está cada vez mais ameaçado de acabar. As últimas 24 horas foram marcadas por punhaladas pelas costas de Paula e pela conversa entre Fred Nicácio e Bruna Griphao, que estão bastante próximos.

Na tarde desta segunda-feira (6), Larissa mostrou revolta ao receber dois emojis de cobra no Queridômetro. Ela descobriu que Cristian foi um dos responsáveis, mas Paula revelou a Ricardo que ela foi a outra autora e completou afirmando que não pretendia contar à educadora física.

"Ela não vai me perguntar. E, se ela me perguntasse, eu não diria. Se o Queridômetro fosse para todo mundo saber... é igual voto de urna. Não diria", disse a biomédica. As aliadas se desentenderam na última madrugada, quando Larissa acusou Paula e Bruna de abrirem o jogo do grupo para Cristian.

Os integrantes do Quarto Fundo do Mar já percebem a racha. Em conversa na academia, Fred Nicácio aconselhou a rival, Bruna Griphao, sobre a sua situação no jogo. O médico avisou a atriz para tomar cuidado.

"Bruna, jogue porque eles estão jogando", disse. Ele se referia a Amanda e Cara de Sapato, a dupla que já foi acusada de esconder estratégias de Bruna. O médico também diz que não queria ter se afastado da sister no início do jogo e aproveitou o momento para tentar balançar ainda mais o clima entre os adversários.

Na última madrugada, os integrantes do grupo já haviam tido uma discussão sobre manter ou não o grupo. Cara de Sapato revelou que não deseja continuar seguindo os aliados. Bruna Griphao também disse não estar mais confortável. Por outro lado, Mc Guimê e Fred desejam continuar.