Cliente morde sanduíche de fast-food e encontra barata inteira dentro; fotos chocantes

Um cliente teve uma surpresa desagradável após pedir um lanche em uma unidade da rede de fast-food KFC. Carlo Felipe Sardi, 54, se deparou com uma barata em seu sanduíche. O caso aconteceu na última segunda (27), no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e foi divulgado pela sobrinha de Carlo, Júlia Penha, no twitter. Nas imagens, mostram a barata inteira no hambúrguer que acompanha batatas fritas. "Na metade dele deu uma mordida e caiu um pedaço inteiro do que achou que era frango, mas ao olhar o que tinha caído viu que era uma barata inteira", relatou Júlia em sua rede social. A jovem também divulgou os relatos de Carlo. "Já enxaguei a boca com Plaz três vezes. Escovei os dentes 4x e continuo com a sensação de que tem algo da barata na minha boca", disse Sardi na mensagem. O homem também relata que teria vomitado se tivesse visto a barata viva se mexendo na comida. "A ideia de ter dado uma mordida no abdômen dela é algo asqueroso, mesmo que tenha sido só na ponta", contou. O KFC Brasil informou em nota que acionou os protocolos de verificação para a unidade de Iguatemi e apura o ocorrido. "Uma nova auditoria interna e outra independente serão realizadas na tarde de hoje, 29/12", disse a empresa.

