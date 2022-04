Cliente de bar finge mal-estar para não pagar conta de R$ 6 mil e acaba preso

Um cliente de um bar foi preso suspeito de fingir um mal-estar para não pagar uma conta de quase R$ 6 mil. O caso aconteceu em um estabelecimento no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com a comanda do bar, o homem pediu vários tipos de bebidas como uísque, cervejas e gin, além de petiscos e carnes. Segundo a Tv Anhanguera, o suspeito chegou no bar acompanhado de amigos e algumas mulheres.

Após um tempo, o grupo foi embora e o suspeito ficou no bar sozinho. Em seguida, o cliente informou aos funcionários que estava passando mal. Com isso, o gerente do estabelecimento acionou os bombeiros para socorrer o homem.

Porém, após o cliente ser examinado, os socorristas perceberam que ele estava na verdade fingindo o mal-estar. Assim, o gerente ligou para a polícia e o suspeito acabou preso. Posteriormente, o homem teve liberdade provisória concedida, mediante fiança de R$ 10 mil. Até o momento, não há confirmação se o cliente pagou a fiança.