Cliente de bar é condenado a pagar R$ 15 mil para funcionário que chamou de 'macaco'

Ainda segundo os autos do processo, o cliente se exaltou dizendo que havia entregado a comanda ao gerente. Ao ser impedido de sair, passou a ofender o funcionário chamando-o de "macaco", "lixo", "que deveria estar comendo banana” e "que iria fazer com que ele perdesse o emprego".

De acordo com o processo, a vítima estava trabalhando quando o cliente, ao sair do estabelecimento, não lhe apresentou a comanda paga. O funcionário, então, orientou a retornar ao caixa.

