Mulher arma barraco após 2 horas na fila do Burguer King; vídeo

A promoção de Dia das Bruxas no Burguer King, que gerou aglomeração em cidades de todo o Brasil, resultou em barraco em uma unidade da lanchonete em Salvador, Bahia.

pivete o pau comeu no burger king hoje pq acabo os amburg



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HtJiur97xh — Jeff (@kuddewylde) October 31, 2020

Imagens mostram o momento em que uma mulher grita com os atendentes após passar duas horas na fila, ao lado da filha, e ser informada de que o lanche grátis acabou. “Eu tô aqui que eu trouxe a minha filha. Aí eu saio da minha casa, no meio da pandemia, e quando chega aqui duas horas de relógio na fila e vocês vêm dizer que acabou a miséria do hambúrguer”, grita.

O internauta que publicou o vídeo afirma que a polícia chegou ao local em seguida.



A promoção anunciada garante um Whopper grátis aos clientes que chegarem de vassoura no drive-thru, em homenagem ao Dia das Bruxa, gerando aglomeração durante a pandemia.