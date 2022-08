Cirurgião plástico vira réu por tentativa de homicídio após erros médicos

O médico equatoriano Bolivar Guerrero Silva, acusado de manter a paciente Daiane Cavalcanti em cárcere privado, virou réu por tentativa de homicídio por motivo torpe. A decisão acontece após o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro, da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, aceitar a denúncia do Ministério Público.

Anteriormente, Bolívar foi acusado de manter Daiane em cárcere no Hospital Santa Branca, mas a situação não foi comprovada durante a investigação da Delegacia da Mulher de Duque de Caxias.

Na decisão do juiz, a prisão do médico foi convertida de temporária para preventiva.

Na denúncia feita pela promotora Claudia Portocarrero, a assistente do médico também aparece como denunciada pelo mesmo crime. "A denunciada Kellen Queiroz, de maneira livre e consciente, unida em ações e desígnios ao executor, inclusive quanto à motivação do crime, participou da empreitada na medida em que convenceu Daiana a realizar a cirurgia do dia 01 de julho, a despeito das condições em que se encontrava a vítima, além de estar presente quando da realização do ato cirúrgico, acompanhando o primeiro denunciado, sem qualquer capacitação técnica para tanto", diz trecho do documento do MP.

Conforme a decisão, Kellen deverá cumprir as medidas cautelares: proibição de acessar ou frequentar as dependências do Hospital Santa Branca; proibição de contato com as testemunhas e vítimas; proibição de exercer as funções de técnica de enfermagem.