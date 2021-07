Cirurgião plástico é preso suspeito de abusar sexualmente de 86 mulheres

As denunciantes alegam que o médico as abusava durante os exames ou consultas. Uma delas o procurou para colocar prótese de silicone nos seios, mas foi obrigada a tirar toda a roupa e foi apalpada.

De acordo com o G1 RS, dentre as vítimas estão três funcionárias dele e pacientes, sendo que uma delas teria sido sedada e estuprada após cirurgia.

O cirurgião plástico Klaus Wietzke Brodbeck foi preso nesta sexta-feira (16), em Gramado, no Rio Grande do Sul, suspeito de ter cometido abusado sexualmente contra 86 mulheres.

