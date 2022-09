Ciro Gomes sofre tentativa de agressão à mão armada por bolsonarista

Segundo a equipe, o agressor era apoiador do Bolsonaro e estava armado. “O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure o caso e a Justiça determine punição ao agressor”, diz a nota.

Durante campanha em uma feira na cidade gaúcha, um homem tentou agredir o pedetista e foi retirado do local por agentes da Polícia Federal, que fazem a segurança do ex-governador do Ceará.

