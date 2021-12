Ciro Gomes e irmão são alvos da PF sobre desvios em obras de estádio

14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. As suspeitas do órgão federal são de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos durante o processo de licitação para obras no estádio, entre os anos de 2010 e 2013.

O pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, e seu irmão e senador Cid Gomes, são alvos da Polícia Federal durante uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (15),sobre desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.