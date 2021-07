Cineastas alertaram governo sobre risco de incêndio na Cinemateca: ‘tragédia anunciada'

O fogo que destrói a Cinemateca Brasileira, localizada na zona Oeste de São Paulo, é uma tragédia anunciada. Em abril de 2021, trabalhadores divulgaram um manifesto denunciando o abandono por parte do governo federal, e alertaram para o risco de incêndios.

O colapso do CNPq e o incêndio da Cinemateca são consequências do abandono criminoso do governo Bolsonaro pela ciência e pela cultura. No caso específico da Cinemateca, é como se ele pessoalmente tivesse ido até lá para atear o fogo. Maldito governo, orgulhoso de sua boçalidade. pic.twitter.com/dHy0WUNafR — Christian Lynch (@CECLynch) July 29, 2021

O local está fechado e sem ninguém trabalhando desde agosto de 2020, quando a Polícia Federal foi ao local e tomou as chaves da instituição, a mando do presidente Jair Bolsonaro, mais especificamente por ofício enviado pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias.

Nesta quinta-feira (29), os responsáveis pela instituição o secretário Mario Frias e seu braço direito, André Porciuncula, estão em Roma, na Itália, para Conferência dos Ministros da Cultura do G20.

O manifesto afirmava que a "resistência ideológica" seria o único motivo aparente para o governo Bolsonaro não seguir recomendações técnicas de órgãos federais, assumindo a possibilidade de "deterioração do material custodiado pela Cinemateca e do risco crescente de sua destruição”.

No festival de Cannes, ainda no início deste mês, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho alertou sobre a crise na instituição. "A Cinemateca Brasileira foi fechada de um ano para cá. [Tem] 90 mil títulos, 230 mil rolos de filmes e programas de TV. Todos os técnicos e especialistas foram demitidos . É uma demonstração de desprezo pela cultura e pelo cinema, e acho que deveria mencionar isso porque estamos em um festival, todos amamos o cinema. E [a Cinemateca] é um templo de preservação. Muitos amigos não brasileiros me perguntam o que podem fazer. Eu digo: escrevam, falem sobre isso, chamem o governo e perguntem por que estão fazendo isso”, afirmou o cineasta.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de São Paulo, Mario Frias foi a Veneza, na Itália, em maio, com uma viagem que custou aos cofres públicos R$ 112 mil, e ao comparecer ao festival da Bienal de Veneza, revelou não saber quem era Lina no Bardi, estrela do evento.

Museu da Língua Portuguesa.

Museu Nacional.

Cinemateca.



Até quando nossa cultura vai ser resumida em chamas? pic.twitter.com/05fojiFT9G — PopZone (@PopZonebr) July 29, 2021

