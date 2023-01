Cinco vezes em que Amanda nos alertou ao falar sobre seus relacionamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez o BBB (Globo) prova que não é um programa só de discussões fúteis e brigas chatas. Em duas semanas de reality, a médica Amanda Meirelles já protagonizou conversas com os colegas em que contou experiências passadas com relacionamentos que passaram longe do ideal.

Os relatos da sister vêm comovendo os internautas e a hashtag "Amandinha" viralizou no Twitter. Confira abaixo alguns momentos em que a participante comoveu a todos.

Conversando com Bruna Griphao, que recebeu um alerta sobre o relacionamento tóxico com Gabriel Tavares, Amanda contou sobre o ex que a desprezava após ela ter ganho peso.

Em outra conversa, a sister comentou sobre não conseguir negar um pedido do rapaz com quem estava se relacionando.

Como um reflexo dessas experiências negativas, Amanda também costuma dizer que sua baixa autoestima é perceptível.

Ainda nos primeiros dias de confinamento, Amanda se envolveu em uma confusão na web, onde surgiu a informação de que ela estaria namorando. Mas a médica contou o motivo pelo qual o envolvimento acabou.