Cientistas pedem retomada de medidas restritivas para conter terceira onda da covid

Cientistas brasileiros estão preocupados com o avanço da variante Delta no Brasil e acreditam que uma nova onda da doença já está em curso no país. Para eles, o momento é de retomar as medidas restritivas e acelerar o processo de vacinação.

Para eles, a falsa sensação de que o perigo já havia passado e o relaxamento das medidas podem ser um dos principais fatores que permitiram a disseminação da nova cepa no país.

Segundo especialistas do Uol, após a queda de mortes pela covid no país, os estados afrouxaram demais as medidas restritivas sem levar em conta a situação de países vizinhos que já sofriam com a nova onda da doença mesmo com o esquema de vacinação bastante adiantado:

“Só porque você saiu do nível dez do inferno e está no nível oito, não significa que você esteja bem”, destaca o médico Miguel Nicolis.

Para a comunidade médica, o Governo precisa agir imediatamente, pois o cenário para os próximos meses não é otimista caso o vírus continue avançando.

Atualmente, a Delta já tem casos confirmados em vários estados, inclusive no Amazonas. O Rio de Janeiro é considerado o epicentro da doença, mas o vírus está se espalhando rápido e nova onda da doença é um panorama iminente se o Brasil não reforçar as medidas restritivas, sobretudo a circulação de pessoas que favorece diretamente a proliferação do coronavírus.

"Tudo que vemos no Rio mostra que o risco é real de ter uma outra explosão no Brasil. Medidas de restrição deveriam ser retomadas mais de um mês atrás, para evitar nova subida", explica Miguel.