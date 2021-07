Cidades do Rio Grande do Sul registram neve com frente fria

Por conta da chegada da frente fria no Brasil, cidades do Sul registraram neve nessa quarta-feira (28). A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul foi uma delas. Segundo informações da prefeitura, a primeira neve do ano na cidade foi registrada no dia 29 de junho. Até a manhã do de hoje, persiste a previsão de queda de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense.

Segundo o Inmet, na manhã de hoje, as estações do instituto já registraram temperaturas baixas (inferiores a 5°C) em praticamente toda a região Sul e no sul do Mato Grosso do Sul, com destaque para 7,8ºC em Bom Jardim da Serra (SC), -5,2°C em São Joaquim (SC), 5,1ºC em General Carneiro (PR), -3,7ºC em São José dos Ausentes (RS), -2,9°C em Campos Novos e Curitibanos, ambas em Santa Catarina.

De acordo com Agência Brasil, os meteorologistas explicam que chuva congelada e neve são fenômenos diferentes. No caso da neve, trata-se de uma precipitação de cristais de gelo translúcidos e brancos, formados pelo congelamento do vapor d'água suspenso na atmosfera, em geral em formato hexagonal.

Já a chuva congelada normalmente, segundo os especialistas, antecede a precipitação de neve e se assemelha a um granizo pequeno, que cai e salta, podendo fazer barulho.