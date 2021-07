Cidades de RS e MG escolhem novos prefeitos em eleição neste domingo

Concorrem à Prefeitura de Pinheiro Machado os candidatos Danúbio Fernando Vaz Peres (PDT) e Ronaldo Costa Madruga (PP). Em Putinga disputam a eleição os candidatos Fernando Gonçalves dos Santos (PSD) e Paulo Sérgio Lima dos Santos (PP). Já em São Gonçalo do Sapucaí, Brian Mendes Drago (PSL) e Terezinha Allerand (PSB) concorrem à chefia do Executivo Municipal.

A eleição para prefeitos e vice-prefeitos ocorreu neste domingo (04) nos municípios Pinheiro Machado e Putinga, ambos no Rio Grande do Sul, além de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais.

