Chuva matou pelo menos 18 pessoas em Petrópolis, diz Defesa Civil

Segundo nota da Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros já foi acionado para mais de 40 atendimentos no município. Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população. Equipes especializadas em busca e salvamento foram enviadas para reforçar o socorro, com apoio de viaturas com tração 4x4 e botes. Oito ambulâncias extras foram direcionadas para Petrópolis. Na manhã desta quarta-feira, 16, dez aeronaves deverão ser deslocadas para a região.

Pelo menos 18 pessoas morreram em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, devido a deslizamentos e alagamentos causados pelas chuvas que atingiram a cidade na tarde desta terça-feira, 15. O número de vítimas foi divulgado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros do Rio.

