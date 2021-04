Chega a 500 mortos por covid à espera de leito de UTI em São Paulo

A média de internações por Covid-19 em São Paulo, atingiu o pico no dia 26 de março, com 3.399 novas internações.

A prefeitura está investigando as circunstâncias das mortes, já que a cidade nunca bateu 100% de ocupação de leitos. Será observado se os paciente morreram no trânsito antes de chegarem a alguma unidade de saúde, ou se estavam em estafo muito grave.

Mais 11 pessoas com covid-19 morreram nesta quinta-feira (1) em São Paulo, à espera de um leito de UTI. Ao todo, 507 pessoas morreram no estado aguardando por uma vaga, sendo 236 no litoral e interior e 271 na região metropolitana.

