Chefe do gabinete do governo do Acre é presa pela PF na 2ª fase da Operação Ptolomeu

A chefe de gabinete do governador do Acre, Rosângela Gama, foi presa pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (22), durante a 2ª Fase da “Operação Ptolomeu”, que investiga o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a membros do Governo do Acre. Empresários do Amazonas foram alvo da 1ª fase da operação no dia 16 de dezembro. A prisão de Rosângela foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A 2ª fase da operação investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por membros ligados ao governo do Acre. A PF detectou que após a deflagração da 1ª fase, servidores públicos estariam impedindo a investigação, na tentativa de destruir provas essenciais para a continuidade das apurações. Cinco Mandados de Busca e Apreensão foram cumpridos, na cidade de Rio Branco, no Acre.

