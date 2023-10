Chacina: Quatro pessoas são mortas a tiros na fronteira entre Brasil e Paraguai

As vítimas caíram em uma emboscada quando chegavam na residência. A polícia recolheu cerca de 100 cápsulas de fuzil e pistola 9 milímetros no local do crime. Também foram apreendidas três pistolas que estavam dentro da casa.

Uma chacina deixou quatro pessoas mortas, na madrugada deste sábado (7), em uma casa em Ponta Porã (MS), que fica na fronteira com o Paraguai. As vítimas têm entre 18 e 25 anos.

