Chacina deixa 5 mortos e 6 feridos em festa de Natal

Uma chacina deixou cinco homens mortos em uma festa de Natal na noite desta sexta-feira (24) em Fortaleza. Outras seis pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu no bairro Sapiranga. As vítimas estavam em uma festa em um campo de futebol quando criminosos armados desceram de um carro e uma motocicleta atirando. Houve correria e as pessoas tentaram se esconder dentro de suas casas. Segundo a polícia, antes da chacina, os criminosos dispersaram os moradores que estavam nas ruas e calçadas do bairro.

