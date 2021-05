CFM alerta sobre nebulização com hidroxicloroquina e estabelece regras

Uma resolução estabelecendo regras para nebulização de hidroxicloroquina e cloroquina foi publicada, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) enquanto "procedimento experimental".

De acordo com a Agência Brasil, a decisão veio após o conselho “se debruçar sobre aventada possibilidade de a apresentação inalada desses fármacos ser uma alternativa para reduzir o risco de eventos adversos e aumentar eficácia no tratamento contra a covid-19”. No documento, o CFM alerta que a inalação de hidroxicloroquina não é recomendada pelo fabricante e que não há eficácia e segurança comprovada.

A entidade diz que tem “competência legal de determinar o que é, ou não é, tratamento experimental no país” e que elaborou um parecer que “estabelece critérios e condições para a prescrição de cloroquina e de hidroxicloroquina em pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19, delegando ao médico e ao paciente a autonomia de decidirem juntos qual a melhor conduta a ser adotada, desde que com o consentimento livre e esclarecido firmado por ambas as partes”.