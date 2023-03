Cezar nega voto em sister no BBB 23 e diz que não é sua prioridade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em papo na área externa do BBB 23 (Globo), Cezar, Fred Nicácio e Domitila avaliaram possíveis votos ao Paredão da semana.

O enfermeiro salientou que Ricardo Alface pode indicá-lo ao Paredão e reforçou que não vota em Amanda. Nicácio e Domitila não concordaram com a opinião do aliado do Fundo do Mar.

CEZAR: "Tem que saber se alguém da gente vota na gente. No dia que teve a briga na sala, ele [Ricardo] apontou o dedo e disse que me botava no Paredão."

NICÁCIO: "Mas você bota ele [no Paredão]?"

CEZAR: "Eu não boto, mas ele me bota [na berlinda]. Eu vou segurar meu voto. Não é minha prioridade. Temos quatro pessoas para votar."

NICÁCIO: "Só você não vai querer votar nela [Amanda]?"

CEZAR: "Vou pensar sobre isso."