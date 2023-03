Cezar expõe jogo de brother para rivais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black foi conversar com as sisters do grupo Deserto para falar de Ricardo Alface, com quem tretou nesta segunda-feira (27) no BBB 23 (Globo).

Cezar queria saber se ele ainda estava jogando com as meninas do Deserto, e aproveitou para deixar claro que Ricardo, que afirma jogar sozinho, está sendo aliado do grupo Fundo do Mar.

CEZAR: "Desde que os quartos se formaram, foi sempre isso: ou tu joga comigo, ou tu não joga"

AMANDA: "A gente perguntou pra você se ele tá jogando em grupo, e você disse: 'Vou falar que ele está jogando em grupo'"

CEZAR: "Eu tava com essa dúvida, se tava tendo um jogo duplo. É só pra tirar essa dúvida"

LARISSA: "Não é um jogo duplo, ele não sabe qual é o nosso voto. Acho que ele entrou no quarto por causa do Anjo. Nenhuma de nós procurou. Ele queria saber se não ia ficar de mal com a gente. Ele quis fazer uma social, tipo: 'Não quero atrapalhar o de vocês, vocês podem votar nela (Domitila) em 3 dias'. Foi mais ou menos nessa vibe"

AMANDA: "O x dele é o seguinte: ele sabe que não é prioridade, então ele não quer ser primeira opção. Ele faz social com todo mundo pra não ser primeira opção"

LARISSA: "Mas se você for lá e apontar: 'Ele tá jogando com elas', você vai estar errado, porque ele não tá. Ele não sabe nosso voto e a gente não sabe o voto dele. Ele não tava indo contra vocês, a única coisa que ele passa pra gente é que ele não joga com ninguém"

CEZAR: "Entendo. É o seguinte: dentro do nosso quarto, nós todos somos aliados. Cada um vota em quem quer, não voto em quem eu não quero. E, dentro das reuniões do quarto, todo mundo expõe sua opinião"

LARISSA: "E ele não tá junto? Isso é jogar em grupo"

CEZAR: Ele tá junto, e ele joga com a gente. A partir do momento que ele expõe que as prioridades são tal, tal, tal e a gente tá sabendo..."

BRUNA: "Combinar voto é jogar em grupo, isso é combinar voto"