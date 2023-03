Cezar desabafa sobre medo no Paredão do BBB 23

CEZAR: "Sempre fui uma pessoa muito confiante, sempre tive meus amigos. Aqui minha autoconfiança se esvaiu. Aqui, com os julgamentos, a gente vai se colocando à prova, a todo tempo; E como você falou, dos amigos e família, sem ter uma base de apoio pra te lembrar quem você é, é muito difícil. É uma barra grande, mas é isso aí. Obrigado por me ouvir"

SARAH ALINE: "Isso aqui é um jogo. Se a gente errou em algum momento, teremos o privilégio de assistir esses erros depois e transformar tudo isso em um manual, do que fazer e do que não fazer. (...) No tempo certo, no tempo errado, a gente sempre vai ter um ponto de partida quando a gente precisar recomeçar"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar aproveitou parte da tarde para desabafar no BBB 23 (Globo). O emparedado conversou com Sarah Aline sobre seus medos nesse Paredão.

