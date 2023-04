Cezar Black se muda para o Quarto Deserto e jogo tem reviravolta

Tudo começou durante uma conversa entre Black, Fred Nicácio e Domitila na tarde de sexta-feira. A modelo afirmou que o enfermeiro não era prioridade dela. A ativista ainda complementou que se ganhar a próxima Prova do Anjo não daria para ele. O brother fica chateado com a revelação e decide mudar de quarto: "Estou vazando, viu, velho? Vou pro quarto de lá. Não consigo ficar mais aqui, a gente sempre jogou junto, mas isso aí pra mim deu. Sinto muito que viraram as costas pra mim". O médico escuta atentamente e diz: "Tá bom".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com poucos dias para a final do BBB 23 (Globo), o game ainda está prometendo reviravoltas. Na noite desta sexta-feira (7), Cezar Black mudou para o Quarto Deserto e se aliou ao jogo de Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa.

