Cezar Black é pressionado por integrantes do Quarto Fundo do Mar no BBB 23

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A divisão entre dois grupos dentro do BBB 23 tem ficado cada dia mais evidente. Nesta quarta-feira (5), Cezar Black foi chamado a atenção pelos aliados do Quarto Fundo do Mar. Fred Nicácio, Sarah Aline e Domitila Barros resolveram montar uma estratégia para a 13ª semana do programa e o enfermeiro decidiu pedir desculpas por não ter votado junto com o trio na última formação de Paredão. O brother não votou em Amanda Meirelles.

"Me desculpem pela minha atitude do domingo. Fiquei em cima do muro mesmo. A Amanda era uma pessoa que eu gostava, que eu tinha carinho. As duas vezes que eu votei nela dentro de toda a edição me deixaram desconfortável. E ela ter votado em mim deixou claro que isso é jogo", comentou Cezar.

"Blackinho, vou ser sempre bem sincero como eu sempre fui. Eu fiquei pensativo com relação a como iríamos jogar daqui para frente. Tive que refletir, colocar algumas coisas na balança, conversei com a Domi, a Sarah, num lugar de desabafo. Me senti desprivilegiado com você. Em todos os momentos em que você precisou de mim, eu estava aqui do seu lado. É característico meu cuidar de quem está perto de mim", começou Fred. "Não sei se consigo andar com alguém que não está fechado comigo. É alinhamento de 100%, não 75%", completou o médico.

Cezar respondeu que aprendeu a lição e ainda se comprometeu a ficar ao lado de quem sempre esteve com ele durante o jogo. "Nós sempre fomos o Fundo do Mar, sempre estivemos juntos aqui, queria pedir desculpa pra vocês e queria muito poder fazer diferente agora. Queria dizer que minha lealdade é completamente de você e quero muito estar com vocês até a última semana", fala.