Cezar Black é apenas o 3º líder a ser peitado com o Castigo do Monstro em 23 edições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black passou mais tempo na prova de resistência do que usufruindo das vantagens de estar no VIP, grupo que recebe comidas especiais no BBB 23 (Globo). Isso porque o líder da semana foi escolhido pelo anjo, Ricardo Alface, para cumprir o Castigo do Monstro a partir deste sábado (18).

Com isso, o baiano perdeu os direitos às regalias que conquistou com o cargo, vencido em uma prova que durou quase 16 horas, durante as quais teve que ficar dentro de um carrinho de supermercado que rodava em cima de uma estrutura. Bastante irritado com a decisão do rival, ele ficou chateado ao descobrir que as comidinhas do quarto do líder foram todas retiradas.

A decisão causou polêmica tanto dentro quanto fora da "casa mais vigiada do país". Além de Cezar, os participantes mais próximos dele ficaram revoltados com o fato, chamando Alface de "ridículo", entre outros adjetivos. Parte da torcida também achou injusto. Porém, outra parte comemorou bastante, dizendo que o biomédico surpreendeu e "serviu entretenimento".

Vale lembrar que, como líder, Cezar vai mandar alguém direto ao paredão no domingo (19), sem direito a participar da Prova Bate-Volta. Porém, antes mesmo do castigo, ele já havia dito a alguns colegas que indicaria Alface, com quem vem se desentendendo no confinamento.

Ainda assim, o ato pode ser considerado corajoso. Apesar de o líder poder ser colocado nessa situação, isso só ocorreu em três ocasiões anteriormente. A primeira a fazer isso foi Ieda Wobeto, do BBB 17, que, ao vencer a Prova do Anjo, não se intimidou em castigar o líder Pedro Falcão -ele acabou não optando pela aposentada para o paredão naquela semana.

No BBB 19, foi a vez de Isabella Cecchi usar do mesmo artifício. Ela venceu a Prova do Anjo e colocou a então líder Elana Valenária para cumprir o castigo. Dessa vez, não houve perdão e a potiguar acabou sendo colocada pela líder no paredão (e sendo eliminada na mesma semana).

Desde então, algo parecido só havia ocorrido no BBB 22, porém em uma situação ligeiramente diferente. Natália Deodato não era anjo, mas em um Jogo da Discórdia teve que escolher entre a amiga Jessilane e o namorado Eliezer para sofrer uma consequência. Ela optou pelo segundo, que era líder daquela semana.

Eliezer teve que cumprir um Castigo do Monstro extraordinário, apesar de não ter perdido os privilégios do VIP. Natália disse que acreditava que o amado iria entender, mas ele ficou bastante irritado na ocasião.