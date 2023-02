Cezar Black define sua indicação ao Paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo Líder do BBB 23, Cezar Black, já sabe quem será a sua indicação ao Paredão. Em conversa durante a madrugada deste sábado (18), no quarto do rei, o enfermeiro falou sobre os alvos da próxima berlinda, a ser formada no domingo (19).

"Hoje, o meu embate pessoal é com o Alface [Ricardo]. Mesmo achando que, se o Cris não pegar o poder e não for nada de imunizar e ele não conseguir voltar do Bate-Volta, eu acho que ele sai", sentenciou Black, em conversa com Fred Nicácio, Gabriel Santana, Gustavo e Key Alves.

O enfermeiro acredita que seria incoerente se votasse em Cristian e, em seguida, insistiu de que Ricardo é sua escolha: "Ele me falou muita coisa que me magoou".

Na noite desta sexta-feira (17), Cezar Black foi oficializado como o Líder da semana, após ser o último a deixar a prova de resistência.