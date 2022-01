CCJ vai analisar penas mais rígidas para maus-tratos a animais

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado vai analisar o PLC 134/2018, projeto de lei que aumenta para até quatro anos de prisão a pena para quem praticar maus-tratos contra animais domésticos ou silvestres. De acordo com a Agência Senado, a proposta chegou à CCJ depois de passar pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado — onde recebeu parecer favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES). Esse parecer também prevê que a zoofilia, a morte do animal ou a reincidência em maus-tratos serão agravantes da pena em até um terço.

