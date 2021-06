Cassação do mandato de Jairinho é aprovado pelo Conselho de Ética

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade a cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. A reunião, nesta segunda-feira, aconteceu a portas fechadas. Após o término, o placar foi divulgado: todos os 7 integrantes do Conselho votaram a favor da perda do mandato. O processo agora segue para votação definitiva no plenário da Casa, prevista para esta quarta-feira.

Dr. Jairinho e a namorada, a professora Monique Medeiros, estão presos desde abril, acusados da morte do menino Henry Borel, de 4 anos, filho de Monique. O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de março, no apartamento em que a família morava, na zona oeste carioca. O vereador é acusado de homicídio duplamente qualificado e tortura contra a criança.

Além desse processo, o parlamentar também responde por agressões e tortura a outras duas crianças, filhas de antigas namoradas.

O Conselho de Ética acompanhou o entendimento do relator do caso, vereador Luiz Ramos Filho, que disse que a quebra de decoro parlamentar está fortemente embasada.

Na última sexta-feira, a defesa do vereador encaminhou ao Conselho de Ética um relatório em que pedia a absolvição no processo que pode levar à cassação do mandato. No documento, os advogados argumentaram que o parlamentar não teve espaço para o contraditório.

As alegações da defesa foram contestadas pelos integrantes do Conselho, inclusive pelo presidente, vereador Alexandre Isquierdo.

Para a vereadora Teresa Bergher, a votação por unanimidade pela cassação de Jairinho é uma resposta à sociedade.

Para que se confirme o afastamento definitivo do mandato, a votação no plenário da Câmara Municipal precisa ser aprovada por dois terços dos vereadores, ou 34 votos.