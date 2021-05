Casos de Covid-19 voltam a subir em todo País e alertam para nova onda

Mesmo apresentando uma tendência de queda de óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a curva de novos casos, que também vinha caindo, inverteu o movimento e oscilou 2% para cima. Entre 25 de abril e 1º de maio, foram registrados 417.760 novos diagnósticos positivos para Covid-19, contra 408.124 na semana anterior.

Com relação às mortes, ainda no período de 25 de abril a 1º de maio, foram registrados 16.945 óbitos, enquanto na semana anterior foram detectadas 17.814 vidas perdidas para a doença. As informações constam na Agência Brasil.

Os resultados marcam uma mudança na tendência de queda no registro de novos casos de Covid-19, iniciada em março, mas apenas com um revés na Semana Epidemiológica 13.

Na semana analisada, o Brasil foi ultrapassado pela Índia em registro de novas mortes. A Índia vive uma explosão da pandemia e registrou 23.231 novos óbitos no período. Em seguida vem o Brasil, com 16.945 óbitos, os Estados Unidos (4.647), a Colômbia (3.106) e o Irã (2.970).

Em relação ao número de casos registrados da doença, o Brasil também ocupa a 2ª posição. A liderança ficou com a Índia, que teve 2.597.285 novos diagnósticos no período. O Brasil, com 417.760 casos, é seguido por Estados Unidos (347.161), Turquia (257.992) e França (168.849).