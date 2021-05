Caso Salles: Moraes nega pedido de Aras para troca de relatoria

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que ele deixasse a relatoria do inquérito do ministro Ricardo Sales sobre exportação ilegal de madeira.

No pedido, Aras argumentou que o caso deveria ser entregue a Cármen Lúcia, que é relatora de um outro caso que envolve o ministro do Meio Ambiente.

Magistrado classificou como 'sui generis' a petição do procurador-geral. A investigação que Moraes conduz resultou na operação Akuanduba, que investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa com envolvimento de agentes públicos do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.