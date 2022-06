Caso Rafael Miguel: Após 3 anos, Paulo Cupertino será interrogado pela 1ª vez

Paulo Cupertino, preso pelo assassinato de Rafael Miguel e os pais do ator, deve ser interrogado no dia 22 de agosto, em São Paulo. Ele foi preso no mês passado após ficar 3 anos foragido pelo crime que ocorreu no dia 9 de junho de 2019. Além dele, outros 2 amigos, que são réus por ter ajudado Cupertino a fugir e se esconder, também serão ouvidos.

A audiência de instrução servirá para a Justiça decidir se os três acusados irão para o júri popular. De acordo com o Ministério Público (MP), Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas porque não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com Rafael. Ela tinha 18 anos à época. O artista estava com 22.

Ao ser preso, Paulo Cupertino negou todas as acusações e afirmou ser “inocente” e que não matou “ninguém”.