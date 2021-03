Caso Rachadinhas: STJ rejeita recurso de Flávio Bolsonaro

Por 3 votos a 2, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal, nesta terça-feira (16), o compartilhamento de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com o Ministério Público do Rio de Janeiro usados nas investigações de Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas.

A defesa do senador havia apontado irregularidades na comunicação feita pelo Coaf sobre movimentações atípicas no gabinete do filho do presidente.

A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Félix Fischer.