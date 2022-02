Caso Moïse: Família de congolês espancado até a morte desiste de quiosque

Após a morte de Moïse, que aconteceu na Barra da Tijuca, a família recebeu a concessão de dois quiosques na praia até 2030, sendo o Tropicália e Biruta. Porém, o dono do 2º estabelecimento não quis desistir do ponto.

A família do congolês Moïse Kabagambe, que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro, desistiu dos dois quiosques que foram cedidos pela Prefeitura do RJ. De acordo com o representante da família, eles temem por sua própria segurança.

