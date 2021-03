Caso Madalena: Professor é demitido após escravizar mulher por 38 anos

De acordo com UOL, Madalena tinha mais de 18 horas diárias de trabalho. Ela acordava as 2h e só era liberada as 20h. Além disso, Madalena nunca teve nenhum direito trabalhista como salário, férias, 13º e outras garantias, que somadas, segundo a defesa da vítima, daria mais de R$ 500 mil somente de horas extras.

O professor Dalton César Milagres Rigueira foi demitido da Fundação Educacional de Patos de Minas (Fepam) após ser acusado de manter Madalena Gordiano em regime análogo à escravidão por 38 anos. O caso que chocou o país ocorreu na cidade Patos de Minas, em Minas Gerais. Ele estava afastado do cargo desde dezembro de 2020. A informação foi confirmada pela mantenedora do Unipam (Centro Universitário de Patos de Minas).

