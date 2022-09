Caso João Pedro: Justiça realiza hoje primeira audiência após 2 anos

O Estado do Rio de Janeiro foi condenado, em junho, a pagar uma pensão indenizatória à família do adolescente.

De acordo com a família, João Pedro estava brincando casa com amigos quando policiais entraram atirando. Ele ainda chegou a ser socorrido de helicóptero, mas não resistiu.

A primeira audiência de instrução e julgamento do caso João Pedro deve acontecer nesta segunda-feira (05) após 2 anos do crime, no Fórum de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O adolescente de 14 anos morto com um tiro de fuzil durante operação da polícia em maio de 2020.

