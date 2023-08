Caso Hyara: adolescente foi morta por cunhado de 9 anos durante brincadeira, diz PC

A polícia concluiu que Hyara foi morta acidentalmente por seu cunhado, de 9 anos, enquanto brincavam com uma arma no quarto dela. O marido de Hyara, também de 14 anos, era o principal suspeito, mas foi liberado após a investigação.

A Polícia Civil da Bahia encerrou a investigação sobre a morte da adolescente Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos. Ela foi morta a tiros em julho de 2023 em uma comunidade cigana em Guarantinga, no sul do estado.

