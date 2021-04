Caso Henry: Processo de cassação de Jairinho começará sexta na Câmara

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro começará nesta sexta-feira (23), o processo de cassação do vereador afastado Dr. Jairinho (sem partido. O Conselho de Ética da Câmara recebeu na terça (20) a íntegra do inquérito que apurou a morte de Henry.

De acordo com o Uol, Jairinho foi preso pela Polícia Civil sob a acusação de ter assassinado o menino Henry Borel, de 4 anos, filho de sua namorada. Com base na investigação, a Justiça decretou a prisão temporária de Jairinho e da namorada, Monique Medeiros, mãe do menino. A medida cautelar tem prazo de 30 dias..

O vereador Alexandre Isquierdo (DEM), presidente da comissão, informou que a previsão é que, ainda nesta quarta (21), os integrantes do Conselho de Ética se reúnam e tenham acesso à documentação.

“Vou propor um prazo de 48 horas para análise, para que os vereadores membros tenham uma conclusão. E aí nós vamos nos reunir novamente, muito provavelmente na sexta-feira ou na segunda, para assim definirmos uma representação do Conselho de Ética, por unanimidade, acredito eu, contra o vereador Jairinho. Onde se dará todo o processo, o rito de uma possível cassação de mandato", afirma.