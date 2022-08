Caso Henry: Monique Medeiros recorre ao STF e STJ para tentar pedido de liberdade

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), com pedidos de habeas corpus para tentar conseguir liberdade.

O pedido enviado ao STJ será julgado pelo ministro João Otávio Noronha, relator do caso que recebeu a liminar conclusa para decisão no dia 2 de agosto. Já no STF, o pedido de liberdade foi peticionado no dia 30 de julho. O ministro Gilmar Mendes é o relator do caso.

“Atualmente, o processo encontra-se na fase de alegações finais do Ministério Público. Depois, seguirá para o assistente de acusação e a defesa dos réus. Após esse momento, a juíza do caso vai apresentar sua pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Mas independente disso, entramos com os habeas corpus para buscar a liberdade da Monique”, disse Hugo Novais, advogado que representa a mãe de Henry, com Thiago Minagé.

Monique voltou para a prisão no dia 29 de junho após a decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que acatou o recurso do Ministério Público (MP).