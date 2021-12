Caso Henry: Monique e Jairinho participam 'juntos' pela 1º vez de audiência

Um policial que é amigo de Leniel Borel, pai de Henry, também será ouvido. Foi ele quem levou Leniel do hospital onde a morte do menino foi constatada, para a delegacia onde o caso foi registrado.

A tia de Jairinho, Herodina de Lourdes, também testemunhará. Era na casa dela que o casal estava no dia em que foi preso. Na ocasião, a polícia relatou que dois celulares foram jogados do quarto do casal pelo basculante do banheiro.

Na primeira fase do processo, Jairinho preferiu participar por videoconferência. Entre os depoentes do dia estão a cabeleireira que atendia Monique em um salão quando ela recebeu uma videochamada de Henry dizendo que Jairinho havia batido nele.

