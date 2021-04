Caso Henry: Advogado deixa defesa de Jairinho

Por tal razão, estes advogados, reafirmando a sua conduta ética, segundo a qual sempre pautaram a atuação, na forma do artigo 20 do Código de Ética da OAB, e após prévio entendimento com os dois, informam a renúncia ao mandato conferido pelos outorgantes, a fim de evitar eventuais conflitos de interesses."

No entanto, no dia 12 de abril de 2021, a constituinte Monique nomeou um novo patrono.

De acordo com o grupo Globo, o advogado alegou em nota que a decisão tem o objetivo de "evitar conflito de interesse", já que também representava Monique Medeiros da Costa e Silva, namorada de Jairinho e mãe do menino, que decidiu contratar outro escritório.

O advogado André França Barreto, que representava Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, na investigação pela morte de seu enteado, o menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, renunciou nesta quarta-feira à defesa do vereador no caso.

