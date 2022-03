Caso Gael: Médico diz que mãe que matou filho tem transtorno psiquiátrico

A perícia médica que examinou Andreia Freitas de Oliveira, suspeita de matar o próprio em maio de 2021, sofre de transtornos psiquiátricos. Gael Feitas Nunes tinha apenas 3 anos quando foi agredido e estrangulado no apartamento onde marava com a mãe, em São Paulo.

No documento, perito Richard Rigolino, afirma que a mãe do garoto estava, por ocasião do homicídio, "privada de sua capacidade de compreensão e volição, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito" dos seus atos.

Ainda segundo o médico, Andreia é inimputável, e sugeriu "tratamento psiquiátrico compulsório em regime de internação, em vista do caráter imprevisível e episódico do transtorno, com encaminhamento posterior para tratamento semi-intensivo de manutenção".

Na ocasião do crime, a suspeita disse que não lembrava de nada. Ela permanece presa.