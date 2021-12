Caso Flordelis: Pai do pastor Anderson do Carmo morre e é o 3º parente a falecer após assassinato

Jorge atuou como assistente de acusação do Ministério Público e chegou a passar mal durante o dia em que a sentença foi proferida. "Me sinto arrasado... (...) Maldade, ganância... Ela podia ter se separado dele. Ela estaria solta e ele, vivo. Mas aconteceu isso", disse o pai na ocasião.

No último dia 23 de novembro, Jorge acompanhou parte do julgamento dos filhos de Flordelis, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza, condenados pela morte de Anderson, assim como a mãe.

Este é o terceiro membro da família de Anderson que morre de causas naturais após o crime que ganhou grande repercussão no Brasil. A irmã do pastor, Michelle, faleceu quatro meses após o assassinato. O advogado da família alega que ela morreu "de desgosto". Já a mãe do pastor, Maria Edna do Carmo, de 65 anos, morreu em 2020, vítima de um infarto provocado por um pico de glicose.

Morreu neste sábado (11), Jorge de Souza, aos 81 anos, vítima de um infarto, em São Paulo. Ele era pai do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada e pastora Flordelis, que foi assassinado em 2019.

