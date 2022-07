Caso do tesoureiro do PT morto por bolsonarista tem pedido de sigilo rejeitado

O caso do assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no Paraná, no último fim de semana, teve o pedido de sigilo rejeitado pelo juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (PR).

Imagens mostram a cena do crime. O autor dos disparos foi o policial penal Jorge Guaranho, que se apresenta nas redes sociais como apoiador do presidente Jair Bolsonaro e chegou ao local por saber que a festa tinha PT como tema.

O pedido para que o sigilo fosse decreto foi apresentado pelo Ministério Público e pela família do tesoureiro.

Ao analisar o pedido, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello entendeu que não houve "demonstração específica e concreta de hipótese capaz de excepcionar a regra geral de publicidade dos atos judiciais e administrativos".

De acordo com o juiz, os dados pessoais de parentes estão preservados e que as investigações se limitam à apuração do crime de homicídio.