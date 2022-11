Casal encontra câmera espiã escondida em tomada de quarto em motel

Um casal encontrou uma câmera espiã escondida na tomada de um quarto no Nexos Hotel, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (23).

Segundo a polícia, o caso aconteceu no último sábado (19) quando o casal, um homem de 31 anos e uma mulher de 32 anos, encontraram a câmera escondida dentro da tomada que fica em frente a cama do quarto.

O Nexos Hotel, cuja razão social é Pousada Recanto dos Guararapes, confirmou que o equipamento foi encontrado. "De forma imediata, a polícia foi acionada para apurar o fato e identificar o responsável. A Pousada Recanto dos Guararapes reforça a confiança no trabalho policial e reitera que está colaborando para a identificação do autor do fato, com a maior brevidade possível", disse em nota.

Ainda segundo o estabelecimento, uma equipe irá fazer uma nova varredura a cada desocupação das suítes, utilizando equipamento específico.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.